L'esperto tecnico inglese, 76 anni ad agosto, pare non avere alcuna intenzione di smettere e andare in pensione

Roy Hodgson non ha alcuna intenzione di andare in pensione: l'ex allenatore dell'Inter, 76 anni ad agosto, ha rinnovato il suo contratto con il Crystal Palace per un'altra stagione. Lo ha annunciato direttamente il club inglese con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali.