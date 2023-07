Nuova operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha formalizzato la cessione a titolo definitivo di Alessandro Marocco, terzino destro classe 2004, lo scorso anno in prestito alla Sampdoria prima (Primavera) e alla Clodiense (Serie D) poi. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con la Virtus Francavilla, formazione pugliese militante in Serie C.