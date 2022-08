Inter, UFFICIALE: i 2004 Marocco e Uberti ceduti in prestito alla Sampdoria

Doppia operazione in uscita per i nerazzurri: l'esterno destro e il centrocampista si trasferiscono in blucerchiato

Doppia operazione in uscita per il settore giovanile dell'Inter: l'esterno destro Alessandro Marocco e il centrocampista Nicolò Uberti, entrambi classe 2004, si trasferiscono in prestito per una stagione alla Sampdoria.