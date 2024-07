Le parole di Giulio Gallazzi: "Con l’Inter c’è un rapporto di amicizia personale con Beppe Marotta. Oggi abbiamo la possibilità di lavorare come un Under 23"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Giulio Gallazzi, presidente dell'Alcione, ha parlato così del rapporto con l'Inter: «Con l’Inter c’è un rapporto di amicizia personale con Beppe Marotta. Oggi abbiamo la possibilità di lavorare come un Under 23. Marotta ritiene che l’Alcione possa essere una buona vetrina per i suoi giovani. L’Alcione ha lanciato la sfida di giocare con una squadra molto giovane, con un Under 23. Ci poniamo al livello di Atalanta, Milan e Juventus quando invece potremmo fare una squadra con maggior esperienza».