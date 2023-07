Inter, UFFICIALE: Pelamatti e Nunziatini ceduti alla Torres, i dettagli dell’affare

Doppia operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha definito le cessioni di Andrea Pelamatti e di Francesco Nunziatini alla Torres, formazione militante in Serie C. Il primo, terzino sinistro classe 2004, si trasferisce a titolo definitivo; il secondo, centrocampista classe 2003, va in Sardegna in prestito per una stagione.

"Dall'Inter arriva il terzino Pelamatti, classe 2004. Terzino sinistro con doppio passaporto italiano e russo, Andrea Pelamatti ha svolto tutta la trafila delle giovanili nell'Inter, fino ad arrivare a giocare nella squadra primavera del club nerazzurro. Per lui nella scorsa stagione 31 presenze e 2 gol tra campionato primavera 1, coppa e UEFA youth league. Nel curriculum di Pelamatti ci sono anche 8 presenze in Nazionale, prima under 15 e poi under 17. Pelamatti è un terzino che fa della tecnica e della rapidità il suo punto di forza, arriva a Sassari per maturare ulteriormente. Il giocatore, avuto il nulla osta dall'Inter, ha raggiunto ieri la squadra nel ritiro di Sappada e ieri ha esordito contro il Como. Ad Andrea Pelamatti va il grande in bocca al lupo per la nuova avventura in maglia Torres".