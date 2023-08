Il terzino sinistro classe 2003, tornato in nerazzurro a gennaio, andrà a giocare con la formazione veneta in Serie D

Operazione in uscita per l'Inter: Andrea Pozzi, terzino sinistro classe 2003 tornato in nerazzurro a gennaio, lascia nuovamente Milano e si trasferisce a titolo definitivo alla Clodiense, formazione veneta militante in Serie D.