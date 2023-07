Inter, UFFICIALE: Rovida ceduto in prestito per una stagione alla Pro Patria

L’estremo difensore cresce nel vivaio del Brusaporto, per poi trasferirsi nell’Under 15 dell’Inter. Con le giovanili nerazzurre ha disputato i campionati Under 15, 16, 17, 18 e Primavera 1 con cui vince lo Scudetto. Nella passata Stagione ha vestito la maglia della Carrarese, sempre in Serie C.