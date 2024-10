Ultras, nei prossimi giorni dai pm dirigenti e funzionari di Milan e Inter

Oggi è toccato ad Hakan Calhanoglu. Di rientro dalla sosta per le Nazionali, il centrocampista dell'Inter ha incontrato gli investigatori del caso Doppia Curva e ha risposto alle loro domande sui rapporti con Bellocco e Ferdico. Il giocatore nerazzurro ha detto di aver tenuto certi rapporti, nonostante la società glielo avesse sconsigliato, per riconoscenza. I tifosi gli avevano mostrato vicinanza nei momenti del terremoto in Turchia. Ha anche detto di non essere stato mai a cena con Bellocco e di aver appreso chi fosse effettivamente solo dopo aver visto le foto dell'omicidio messo in atto da Beretta. Il giocatore ha anche ribadito di non aver mai ricevuto pressioni dai tifosi e di aver dato a volte delle sue maglie per iniziative di beneficenza.