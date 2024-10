"Si sta valutando poi la tracciabilità del Daspo che oggi è una sanzione amministrativa che si perde nel momento in cui si esaurisce, ma che potrebbe invece rientrare nel quadro penale, finendo nel casellario giudiziario. Una circostanza che andrebbe poi a incidere in diverse situazioni, ad esempio nei concorsi pubblici. Piantedosi e Abodi hanno parlato a lungo anche degli strumenti tecnologici da utilizzare negli stadi, in particolare del riconoscimento facciale. L’idea è quella di chiedere - una volta ottenuto il via libera del Garante della privacy - l’obbligatorietà della biometria in un tempo breve (si parla di un paio d’anni), sperando che venga poi inserito tra i requisiti per le licenze nazionali".