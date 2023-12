Inter, undicesimo clean sheet stagionale. E in 9 delle ultime 12 trasferte…

La vittoria sul Napoli porta anche la firma di Yann Sommer, straordinario con interventi prodigiosi sia nel primo che nel secondo tempo. Le parate su Elmas, Kvaratskhelia e Osimhen resteranno negli highlights stagionali. Si è trattato del nono clean sheet in campionato: 9 incontri su 14 senza subire gol per l'Inter in Serie A, che si sommano ai 2 in Champions. Inoltre l'Inter ha tenuto la porta inviolata in nove delle ultime 12 trasferte di Serie A: non aveva subito gol soltanto in una delle precedenti 18 gare esterne nella competizione.