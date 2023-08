Union Berlino, Gosens: “Decisione non difficile. Il mio sogno era giocare in Bundesliga”

Da ieri è ufficiale, Robin Gosens è un nuovo giocatore dell'Union Berlino. Dopo il lungo saluto sui social all'Inter e ai suoi tifosi, l'esterno ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito del club tedesco. "Ho sempre detto che era il mio sogno giocare un giorno in Germania e in Bundesliga".

"Gli ultimi anni dell'Union sono stati impressionanti e le persone all'estero l'hanno notato. Io ho sentito molta stima e fiducia nei colloqui con i dirigenti del club, quindi la decisione non è stata difficile per me. Ora non vedo l'ora della nuova sfida e di una stagione straordinaria ed entusiasmante".