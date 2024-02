Le parole del direttore di Tuttosport: "Non che non voglia raggiungere il quarto posto, ma che non sia così stimolata all'idea di ottenere quell'obiettivo"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato così del momento della Juventus: "La Juventus è una squadra che stava insieme con l'emotività e il profumo dell'impresa, che ha annusato per tutto il girone di andata, cioè quello di provare a vincere lo Scudetto nel duello contro l'Inter. L'impressione è che la Juventus sia scarica, una squadra che abbia completamente mollato. Non che non voglia raggiungere il quarto posto, ma che non sia così stimolata all'idea di ottenere quell'obiettivo".