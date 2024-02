"La Juve non può aver smesso di crederci. C'è tanto rammarico, non tanto per lo scontro diretto perso contro l'Inter, ma nelle sconfitte e pareggi con Empoli, Verona e Udinese. Erano partite più che alla portata, ora staremmo parlando di un'altra classifica e di lotta scudetto. Nel girone d'andata Allegri è riuscito a tenere il ritmo dell'Inter con una rosa non all'altezza dell'Inter"