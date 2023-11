Vaciago: “Gol Inter sembra irregolare, Darmian colpisce Chiesa. Ma è curioso che…”

"L’Inter è il presente, la Juventus il futuro. In campo e fuori l’impressione è di una squadra all’apice della sua maturità e una che sta risalendo velocemente, ritrovando una solidità mentale e tecnica. L’Inter è più forte, ma non riesce a battere la Juventus e i vicecampioni d’Europa, nel finale, decidono di non rischiare, accontentandosi del pareggio e di mantenere a due punti il vantaggio sui bianconeri, in corsa per lo scudetto dopo tre anni in cui non lo era mai stata. Il confronto dei due reparti di centrocampo è indicativo della differenza fra la squadra di Inzaghi e quella di Allegri. Da una parte c’erano Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; dall’altra Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic. Il mismatch di esperienza e tecnica è profondo e poteva inghiottire la partita, che invece è rimasta in equilibrio fino alla fine, senza essere mai dominata da una delle due squadra, semmai controllata da entrambe, per evitare di perdere. E se è normale che la Juventus abbia paura dell’Inter, è una notizia il contrario perché dà un segno tangibile di come la crescita bianconera sia percepita in modo concreto anche dagli avversari.