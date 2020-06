Valdano: “Sanchez giocatore magnifico, ma penso che a Barcellona abbia sofferto. Ha dato…”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di El Mercurio, l’ex direttore tecnico del Real Madrid, Jorge Valdano, ha parlato di Alexis Sanchez e del suo periodo al Barcellona. Valdano ha fatto un parallelo con un altro cileno, Arturo Vidal: “Ha vissuto vicissitudini simili a quelle di Arturo Vidal a Barcellona, ma mi sembra con minore complicità con i suoi compagni. Ha dato l’impressione che fosse un corpo estraneo nel club. Devi avere la personalità di Luis Suárez o Vidal se non vuoi far parte dello stile del Barça e allo stesso tempo non sentirti inadeguato. Alexis è un giocatore magnifico, ma penso che a Barcellona, ​​oltre a godersi il calcio, abbia sofferto“.

(adnradio.cl)