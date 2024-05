"Vedendo Valverde è stata la prima volta che mi sono sentito come se fosse a chilometri di distanza e poi è successo anche contro Diego Simeone. Quel giorno ho sentito che mi stava superando in tutto. Contro il Barcellona di Luis Enrique abbiamo perso 7-0. Un'altra volta invece hanno vinto 5-0, non ha sostituito Neymar, Lionel Messi o Luis Suárez e alla fine della partita mi è passato accanto senza stringermi la mano. Mi sentivo come se mi stesse mandando un messaggio: non era il posto a cui appartenevo".