Valenti: “Impazzisco per Onana! Essere superiore! E non voglio più vedere…”

Il popolare conduttore radiofonico, noto tifoso nerazzurro, ha commentato come al solito sui social la prova della sua squadra del cuore

Giacomo "Ciccio" Valenti, popolare conduttore radiofonico e noto tifoso dell'Inter, sui propri canali social ha elogiato una volta di più Andre Onana, suo beniamino e protagonista anche contro la Lazio di un'ottima partita: "Impazzisco per Onana! Essere superiore!".

L'altra faccia della medaglia, invece, è Joaquin Correa (seppur mai nominato direttamente), anche oggi insufficiente: "Dai ragazzi dai! Ma quanto dobbiamo pagaré Per non vederlo MAI PIÙ in campo?".