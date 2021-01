Valenti: “Inter, Conte ha responsabilità evidenti, se le assuma. In conferenza succedono…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Giacomo Ciccio Valenti, conduttore radiofonico e grande tifoso nerazzurro, ha commentato il 2-2 dell’Olimpico tra Roma e Inter. Ecco le sue parole:

“Mi spiace perché si poteva portare a casa la partita. I primi 20 minuti del secondo tempo la pressione dell’Inter era asfissiante, ci avevo fatto la bocca. Poi succedono delle cose e in conferenza stampa ne succedono delle altre. A me non piace l’accanimento con Conte sempre e comunque. Non mi interessa il passato juventino e non caccio io fuori i soldi. Dall’altro lato non mi piace che non si assuma le responsabilità. Oggi ci sono delle responsabilità evidenti“.

(Fonte: Tutti Convocati)