In una lunga intervista per Voetbal International, dal ritiro dell'Olanda Virgil Van Dijk spera, insieme ai compagni di squadra, di lasciare una impronta importante con Euro 2024 all'orizzonte. "Speriamo di fare qualcosa di indimenticabile con l'Olanda. Penso che i calciatori vogliano lasciare un'eredità , ma è più facile a dirsi che a farsi. A questo proposito, sono ancora deluso per la finale persa della Nations League nel 2019, contro il Portogallo. Poi nello spogliatoio c'è stata una grande delusione, perché tutti capivano che quello era il momento in cui avremmo potuto vincere un premio con la Nazionale olandese e scrivere così la storia. Tali opportunità sono molto rare".

Per ottenere un buon risultato agli Europei, la squadra olandese potrebbe aver bisogno di Memphis Depay al top della forma. "È stata bella la settimana scorsa contro l’Inter in Champions League. Memphis in forma è incredibilmente importante per la squadra. Lo ha dimostrato abbastanza spesso negli ultimi anni. Sono fiducioso che lo sia ancora. Mi è sembrato molto pericoloso nei confronti della difesa dell'Inter, tagliente. Memphis può rendere le cose molto difficili per qualsiasi difensore al mondo".