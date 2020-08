A due giorni dall’attesa semifinale tra Inter-Shakhtar, Robin Van Persie analizza così un match che si preannuncia molto equilibrato: “L’Inter sta facendo grandi cose in Europa League, hanno disputato un’ottima stagione. Mi è capitato di affrontare lo Shakhtar un paio di volte, parliamo di una squadra che sa sempre come metterti in difficoltà“.

(Yahoo Sports)