Van Persie: “L’Inter è Conte. De Vrij mi ha detto che non aveva mai fatto un ritiro così duro”

L’ex attaccante dell’Arsenal e compagno di squadra di De Vrij in Olanda ha parlato del colloquio avuto col difensore nerazzurro che gli ha raccontato di quanto è stato duro il ritiro sotto la guida di Conte:

“L’Inter è Conte, a volte parlo col mio ex collega De Vrij che gioca là come centrale. La loro roccia. Mi ha detto che non aveva mai fatto prima un ritiro così duro. L’Inter è tra le favorite, Lukaku sta facendo molto bene con oltre 20 gol. Poi c’è anche lo United e direi anche lo Shakhtar, con loro è sempre stata dura”.