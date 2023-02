Vandenbempt: “Lukaku? È stato bravo Inzaghi. Romelu come un toro che scalcia…”

"Quello che ha fatto in quel lasso di tempo, non avrebbe potuto farlo meglio. Soprattutto se si guardano le sue azioni che sarebbero potuto essere potenzialmente decisive: passaggio di petto per Barella, quasi assist per Lautaro, gol e alla fine un'altra grande occasione. Il contrasto con la prestazione di Dzeko suggerisce che il duo di 2 o 3 stagioni fa può essere completamente ripristinato. Inzaghi ha fatto bene facendo partire dall'inizio Dzeko e poi inserendo Lukaku. Ha sganciato il toro al momento giusto e poi ha preso d'assalto tutto e tutti...".