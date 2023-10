Vanheusden convocato dalla Nazionale belga per le gare di qualificazione agli Europei

Zinho Vanheusden, difensore che gioca nello Standard Liegi in prestito dall'Inter, torna a disposizione del Belgio. Come comunicato dalla federazione belga Ameen Al-Dakhil non riuscirà ad esserci per la partita con l'Austria, valida per le qualificazioni europee, che si gioca venerdì 13 ottobre alle 20.45 (l'altra partita si gioca contro la Svezia lunedì 16), e ha lasciato il raduno questo pomeriggio.