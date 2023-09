Inter, Vanheusden ci riprova: sempre in campo e capitano con lo Standard Liegi

Considerati precedenti, la cautela è d'obbligo: l'Inter ha sempre creduto nelle qualità di Vanheusden, ma i numerosissimi infortuni delle scorse stagioni non gli hanno mai permesso di dimostrare il suo valore con continuità. I nerazzurri, nel frattempo, osservano: il belga, oltretutto, in questo suo nuovo ritorno allo Standard Liegi sta giocando stabilmente da braccetto di destra in una difesa a 3, modulo che viene attualmente usato a Milano da Inzaghi. Chissà che non possa essere di buon auspicio per un futuro a tinte nerazzurre.