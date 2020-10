Vanni (Repubblica): “Conte non cambia, non toglierà le due punte. Pinamonti va schierato”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista di Repubblica Franco Vanni ha parlato della situazione dell’Inter che nelle prossime gare dovrà fare a meno di Lukaku infortunato:

“Le due punte Conte non le toglie. Penso che Pinamonti l’Inter dovrebbe schierarlo, dovrebbe dargli spazio poi con 5 cambi se le cose non funzionano sei sempre in tempo a cambiare. Lautaro ha grande aggressività, è feroce nel recupero palla, lui si definisce impulsivo ha questi periodi in cui è molto nervoso. La cosa bella di Lautaro è che quando si sblocca e trova la rete con continuità diventa devastante. Conte lo aspetterà perché ora lo conosce”.