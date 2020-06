Vanni (Repubblica): “Eriksen giocherà tanto. Può essere quello che rende l’Inter imprevedibile”

Il giornalista di Repubblica Franco Vanni ha parlato a Sky Sport dell’inserimento di Eriksen nei meccanismi dell’Inter di Conte anche in vista della Coppa Italia di sabato sera col Napoli:

“Eriksen lo abbiamo lasciato che era in panchina. Io credo che giocherà tanto e sarà preferito a Sensi perché è la pedina per rendere l’Inter più imprevedibile. Il 3-5-2 era uno schiacciasassi poi la Serie A ha preso le misure. Eriksen può essere l’arma in più. Si giocherà tantissimo e Sensi avrà spazio. Coppa Italia giocherà Eriksen, poi coi 5 cambi loro due faranno staffetta. Sarà una bella occasione per i giovani di tutte le squadre”.