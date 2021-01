Vanni (Repubblica): “Inter, c’è uno schema travolgente. Ora la prova contro Roma e Juve”

Un primo tempo accorto, con qualche errore, in favore di un secondo tempo assolutamente esplosivo. Non è la prima volta che l‘Inter vince con questo modus operandi e anche la gara contro il Crotone non ha fatto eccezione. Lo ha sottolineato anche il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, con queste parole su Twitter:

“Schema che funziona: primo tempo di attesa e studio, secondo di intensità e contropiede. Con le piccole è travolgente. Bisogna capire se basti negli scontri diretti: col Napoli all’ Inter è andata bene, ora ci sono Roma e Juve“.