In Premier League si voterà per abolire o meno il VAR

I club della Premier League voteranno se eliminare il (VAR) dalla prossima stagione. È uno dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale che si terrà il mese prossimo, come spiega la BBC. Tutto è partito dal Wolverhampton che ha presentato una risoluzione alla Premier che porrà la questione ai voti nell'incontro che si terrà ad Harrogate il 6 giugno. Nel documento del club inglese si legge che il VAR è stato introdotto in buona fede ma ha portato a "numerose conseguenze negative non intenzionali che stanno danneggiando il rapporto tra tifosi e calcio".

Introdotto nel 2019 il VAR supporta gli arbitri durante le gare per le decisioni più importanti, ma sono state messi in risalto soprattutto gli episodi controversi capitati in questa stagione nel campionato inglese: "Il prezzo che stiamo pagando per un piccolo aumento della precisione è in contrasto con lo spirito del nostro gioco", si legge nella stessa nota dei Wolves. La Premier dal canto suo sostiene di riconoscere le preoccupazioni che ha sollevato il VAR ma di voler supportare pienamente la tecnologia. La questione però andrà al voto e servirà la maggioranza, 14 voti, per mantenere la tecnologia in Premier.