Vecchi: “Che orgoglio le 3 vittorie con l’Inter e vedere giocatori come Dimarco che…”

«La prima volta, quando fu esonerato De Boer, sapevo che dovevo tenere il posto caldo a Pioli. A fine stagione subentrai nuovamente, proprio a Stefano, ma anche in quel caso ho preferito non illudermi immaginando che la stagione successiva sarebbe arrivato un nuovo tecnico».

«Non so. Preferisco non pensarci e tenermi l'orgoglio di quelle 3 vittorie in 5 partite in momenti molto delicati e vedere giocatori che ho plasmato nel settore giovanile nerazzurro, tipo Dimarco, essere punti di forza dell'Inter e arrivare fino alla Nazionale».