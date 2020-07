Vecino, scongiurato l’intervento al ginocchio. Lukaku convocato? Altra chance per Sanchez

Nuovo stop per Matias Vecino. Il centrocampista dovrà saltare anche Inter-Torino per il riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio che lo tormenta da tempo.

“Negli ultimi giorni c’è stato anche un nuovo consulto col professor Ramon Cugat, un luminare che lavora a Barcellona: secondo il medico è giusto andare avanti con la terapia conservativa. Scongiurato dunque l’intervento chirurgico, non l’ennesimo forfeit stagionale che costringerà l’Inter a una nuova serata con l’emergenza a centrocampo. Barella e Sensi sono infatti ancora indisponibili, anche se per l’ex Cagliari c’è un cauto ottimismo sulla possibilità di rivederlo in campo – o quantomeno averlo a disposizione – per la sfida di domenica in casa della Roma”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“L’Inter si ritroverà oggi ad Appiano, dove Conte valuterà se convocare Lukaku e Moses: il belga ha più possibilità, anche se non c’è alcuna voglia di forzare il suo impiego. Davanti, allora, Alexis Sanchez avrà ancora una occasione per convincere l’Inter ha prolungare la sua avventura in nerazzurro. A Verona la prova di Alexis è stata convincente, soprattutto nella veste di raccordo tra centrocampo e attacco. Nessuna novità invece dalle fasce: toccherà ancora a Candreva e Young”, aggiunge Gazzetta.