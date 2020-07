Inter-Torino, le probabili formazioni: torna Eriksen, in attacco giocano Lautaro e Sanchez

La sconfitta della Lazio di ieri all’Olimpico contro il Sassuolo (e il pareggio dell’Atalanta allo Stadium contro la Juventus) forniscono un’altra ghiotta occasione all‘Inter di Antonio Conte per risollevarsi e, da quarta, agganciare in un colpo solo il secondo posto in classifica. Dopo gli ultimi risultati negativi, però, i nerazzurri sono chiamati a dare una scossa a una stagione che, in queste settimane, ha preso una piega non troppo piacevole. Il pareggio di Verona ha lasciato delle scorie, soprattutto per le dichiarazioni post-partita di Antonio Conte, ma tutto è ancora possibile.

A San Siro arriva un Torino in cerca di punti per la tranquillità, per portarsi a debita distanza dalle altre in lotta per la salvezza. Un avversario ostico, che Conte intende affrontare con un 3-4-1-2 che vede Eriksen tornare titolare alle spalle di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, coppia obbligata anche per i problemi fisici a Lukaku. A centrocampo, viste le defezioni, margini di scelta minimi per l’allenatore nerazzurro. Giocheranno Brozovic e Gagliardini, con Candreva e Biraghi sugli esterni. Ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport:

INTER (3-4-1-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez.

TORINO (3-4-2-1) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Rincòn, Lukic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

(Fonte: Sky Sport)