Vecino, 100 presenze in nerazzurro: l’Inter lo premia con la teca con la maglia celebrativa

Il centrocampista aveva raggiunto il traguardo con il Cagliari e il club lo ha celebrato oggi con una maglia ricordo

Il traguardo l'ha tagliato contro il Cagliari. Matias Vecinoha centrato le cento presenze in maglia nerazzurra e l'Interlo ha premiato con la teca con la maglia nerazzurra con il numero cento. Il giocatore ha ripostato il post del club nerazzurro sulle sue stories. Aveva già celebrato con un post il suo traguardo: "Un altro passo verso il nostro obbiettivo! Felice per le 100 presenze in nerazzurro, motivo di orgoglio e grande privilegio!", aveva scritto.