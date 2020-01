Mercato Inter, via Vecino? TS: “Tramontato Vidal, ecco chi può essere il sostituto”

In casa Inter il mercato sta entrando nel vivo, quando mancano dieci giorni al gong. Il futuro di Matias Vecino sembra essere lontano dai nerazzurri. Il rapporto tra l’uruguayano e Conte è incrinato e l’ex Fiorentina potrebbe fare le valigie. Come riporta Tuttosport, “l’uruguaiano ha molto mercato e sull’opportunità di intervenire nuovamente a centrocampo Ausilio è stato sibillino. Tramontato l’obiettivo Vidal, può riprendere quota Rodrigo De Paul che, grazie alla sua duttilità, può essere l’uomo giusto per completare la rosa”.