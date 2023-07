In vendita i biglietti per Inter-Monza: ecco tutte le info

Sarà subito una notte nerazzurra, che vedrà San Siro pronto e carico per la nuova stagione, con la spinta dei tifosi che hanno risposto alla grandissima in fase di abbonamento. Come annunciato nei giorni scorsi, sono esaurite le disponibilità di abbonamenti consumer per la stagione 2023/24, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società a quota 40.000 circa. Il sold-out si è raggiunto in una manciata di ore, necessarie per esaurire tutti i posti in vendita libera.