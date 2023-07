Onana-United, si chiude oggi. All’Inter 50+5 mln: pagamento in 4 tranche. I dettagli

"Le posizioni di partenza erano ancora lievemente distanti, con l’Inter determinata a chiedere 60 milioni in totale e i Red Devils ostinati nei loro 45 più 5 già proposti nei giorni scorsi. Nel mentre, però, si risolvevano una dopo l’altro tutte le questioni attorno. Accordo sul pagamento in 4 tranche, accordo sul contributo di solidarietà diviso tra i club, accordo pure sull’ammontare della parte variabile a 5 milioni. Il fisso è stato l’oggetto del contendere per lunghe ore di tira e molla. In serata dall’Inghilterra un segnale di buona volontà per non trascinarla troppo per le lunghe: è arrivata la disponibilità a toccare l’agognata quota 50. Considerando i bonus aggiunti si arriva a 55, in un territorio vicino ai desideri nerazzurri. Già oggi dovrebbe arrivare l’ultimo ok dell’Inter, mentre André finirà di definire il suo salario nella parte rossa di Manchester. Il vecchio maestro Ten Hag ha già parlato di tattica col pupillo e vuole passare dalle parole ai fatti", precisa il quotidiano.