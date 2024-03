Thiago Motta sorprende spesso, con le sue scelte. Stavolta l’impressione è che non abbiano pagato.

«Può darsi, ma che gli vuoi dire a un allenatore che sta ottenendo questi risultati? E confesso che non avevo dubbi che sarebbe diventato un grande allenatore, come non ne avevo su De Rossi, lo pensai subito, l’ho anche detto a tanti amici. La verità è che fra noi del calcio ci si conosce, uno come Thiago lo vedi subito che ha qualcosa in più degli altri. Ha il calcio nel sangue e il suo è un calcio molto moderno, molto offensivo, per questo il suo primo tempo con l’Inter mi ha un po’ sorpreso».