"Un aneddoto storico? Taribo West non giocava mai e un giorno disse all’allenatore Marcello Lippi ‘Mister, Dio mi ha detto che devo giocare’. E Lippi rispose ‘A me non ha detto nulla’. Siamo morti dal ridere”. E ha continuato: “Poi c’è quello legato a Seedorf, che nell’Inter di Cuper non giocava molto. Una volta durante una riunione tattica disse ‘Mister, Gigi non mi passa la palla’. Come i ragazzini all’oratorio".