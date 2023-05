Guardiola: “Ho osservato l’Inter nei giorni scorsi, ma non ho visto la finale. Ora…”

"Ho osservato la partita del Manchester United contro il Chelsea e quelle contro di noi in campionato. Ho studiato qualcosa in base ai giocatori che avremo a disposizione. Per la mia esperienza, giocare le finali importanti al massimo è staccare quanto più possibile. In questi momenti ne abbiamo bisogno, non serve guardare troppi video. Parlo anche dello staff, i cuochi, che lavorano 10 ore al giorno. Hanno bisogno di stare con le loro famiglie dopo questo periodo stressante. Non serve allenarsi troppo: ci si allena di meno, ma si fa quello che è necessario per arrivare nelle migliori condizioni all'appuntamento. Ho qualcosa in mente per le partite contro United e Inter. Sono squadre che giocano in maniera completamente diversa l'una dall'altra. Dovremo attaccare e difendere in maniera diversa nelle due partite".