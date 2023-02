Ventola: “Inzaghi non sa andare oltre al suo orticello. Se trova squadra chiusa fatica”

Inter squadra schematica, non sa andare oltre. Quando trova una squadra chiusa e deve fare la partita va in difficoltà perché non ha gente che salta l'uomo. In casa Dimarco, Dzeko ti fanno la giocata. Ma se viene aggredita ha motivazioni diverse dà il meglio di se stesso. Quando trova squadre meno forte e deve fare la partita fa fatica. L'allenatore non sa andare oltre il suo orticello, non vede oltre le difficoltà, potrebbe cambiare qualcosa nell'assetto e nei cambi non sempre cambio su cambio. Ma l'Inter come fa a pensare a un allenatore diverso da Inzaghi in questo momento? Se non hai i soldi per piangere rimani con quello che hai.