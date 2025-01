"Noi sogniamo di diventare calciatori e il suo sogno è giocare a calcio. Un conto è Zielinski che ha 30 anni ci sta che in un progetto gli possono dire che se meriti giochi, ma stai in un progetto vincente, sei un inserimento importante. Io a 25 anni non accetto di non giocare e di non rivendicare il mio sogno. A gennaio sono d'accordo se non dovesse andare via, ma sono due anni che questo ragazzo entra, fa bene ed è decisivo, ma non sarà mai titolare. Il consiglio secondo me è quello di giocare a calcio, se la decisione è quella di andare via lo capirò questo ragazzo. Un anno e mezzo all'Inter e sempre presente quando viene chiamato in causa".