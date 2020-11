Ventola: “Inter tatticamente impeccabile con il Real. Non si può dire niente a Conte perché…”

Nicola Ventola ha commentato e analizzato la sconfitta dei nerazzurri contro il Real Madrid: “Dispiace perché tatticamente la partita è stata impeccabile. Si è sempre pressato alto. Ci sono stati errori individuali. C’era anche quella sensazione di poter fare gol sul 2-2 di andare a vincere la partita. Non si può dire niente a Conte su come abbia affrontato la partita a Madrid per andare a vincerla. Adesso non possiamo più sbagliare. Basta una vittoria per essere primi”.

(Inter TV)

