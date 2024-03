"Lautaro non ha il rigore nel sangue, questa è una qualità che o ce l'hai o non ce l'hai. Però a inizio stagione tutti ci chiedevamo se potesse raggiungere un livello mondiale da 25 gol a stagione e lui ci è riuscito. Ha dato solo risposte positive e io vedo quest'annata come la consacrazione di Lautaro. Per me può giocare in qualsiasi squadra del modo", ha aggiunto l'ex attaccante, tra le altre, di Inter, Atalanta e Torino.

Anche Simone Inzaghi sarebbe all'altezza dei top club europei?

"Secondo me non può ancora allenare in qualsiasi squadra del mondo, per un semplice motivo. Premetto che a me piace tantissimo: è offensivo, con lui tutti si muovono bene in campo. Però per essere un vero top devi avere dei "piani B". Lui sa fare bene il 3-5-2, ma se si trova sotto in una partita, alcuni cambi sono schematici. Dovrebbe provare a fare qualcosa di diverso a mio parere e senza volerlo offendere perché ho una grandissima stima di Inzaghi".

Vicenda Acerbi-Juan Jesus: andava chiusa in campo o è giusto punire chi ha sbagliato?

"Mi dispiace per Francesco, non voglio entrare nel merito del fatto, però è ora di dire basta con questa storia del razzismo. Va combattuto, è giusto che chi sbaglia venga punito. Queste cose non si possono più sentire. Nemmeno la rabbia ti può far dire delle sciocchezze del genere".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.