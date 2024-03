L'arrivo dell'attaccante del Porto Mehdi Taremi, a parametro zero, integrerà il reparto offensivo dell'Inter e sarà molto più che un'alternativa alla ThuLa. Inzaghi avrà un'opzione in più per il suo attacco nella prossima stagione.

"Per caratteristiche fisiche e tecniche Taremi è in grado di giostrare sia da prima sia da seconda punta, dunque può far coppia sia con Lautaro sia con Thuram. Lui stesso sa che in nerazzurro troverà spazio: a 32 anni - perché tanti ne avrà a luglio - non va in cerca di esperienze, ma di certezze sia dal punto di vista dell’impiego sia sul piano dell’ambizione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.