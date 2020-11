Ventola: “Il Real ha giocato a calcio, l’Inter rincorreva. Mai visti 30 minuti così, l’arbitro…”

Nicola Ventola ha analizzato la sconfitta dell’Inter di Conte contro il Real Madrid. Ora il percorso dei nerazzurri si fa in salita e anche se la matematica non condanna la squadra, i segnali visti nelle ultime partite non sono confortanti: “Ho visto l’Inter nei primi trenta minuti in difficoltà dal punto di vista delle idee, della velocità del gioco. Real Madrid è rimasto compatto e alto, ma quando avevano la palla si è vista tanta differenza di qualità: giocavano a calcio, l’Inter rincorreva. È la prima volta che l’Inter viene messa sotto come nei primi trenta minuti. Il rigore di Barella si poteva evitare nella foga, l’espulsone di Vidal anche. Dopo l’espulsione di Vidal si era capito non ci fosse più partita, ma a me hanno preoccupato i primi trenta minuti. Se dovessi cambiare in un 4-4-2 terrei sempre Lukaku e Lautaro. Ma hai provato tutta la stagione un’altra cosa, sono altri meccanismi”.

Meglio in dieci: “Il mister di sicuro analizzerà questa partita e si comporterà di conseguenza. C’è stata confusione nelle uscite sbagliate, potevi aspettare come ha fatto il Real Madrid senza prendere le imbucate prese nei primi 30 minuti. Abbiamo paradossalmente giocato meglio in dieci. L’Inter ha sempre fatto delle ottime prestazioni, sono molto positivo. Hakimi? Una prestazione timida. Adesso è un po’ timido, sappiamo che cosa può e sa fare: bisogna mettere meno pressione su di lui. Vai in bambola se dopo sei minuti ti ritrovi sotto di un gol. Eri quasi timido ad andare a pressarli perché avevi capito che non li avresti presi. Vidal ha sbagliato. Però gli arbitri conoscono e studiano i giocatori. Sai che quel giocatore reagisce così. Il giocatore ha sbagliato, ma secondo me è stata eccessiva l’espulsione”.

(Inter TV)