Inter, momento delicato: lungo colloquio Conte-squadra negli spogliatoi, dirigenza assente

Se non si può parlare di crisi Inter, bisogna quanto meno parlare di momento delicato. Forse il più difficile della gestione Conte: i nerazzurri sono attardati in campionato e, di fatto, fuori dalla Champions League dopo sole quattro partite. La sconfitta contro il Real Madrid ha evidenziato ancora una volta i problemi manifestati in questo inizio di stagione, con la squadra che anzichè migliorare continua a collezionare passi indietro.

COLLOQUIO – Come riporta La Gazzetta dello Sport, al termine del match Conte si è intrattenuto a lungo negli spogliatoi con la squadra: “Non è ancora finita, ma prima di qualsiasi conteggio e preghiera servirà ritrovare le fondamenta del progetto. Dimostrare che l’Inter di Conte ha ancora un futuro. Ieri, dopo la sconfitta, Antonio si è barricato nello spogliatoio e ha tenuto a rapporto la truppa senza i dirigenti: niente urla, ma un lungo colloquio nel momento più delicato della sua gestione“.

PASSI INDIETRO – Quello che preoccupa di più è l’improvviso arresto nel processo di crescita della squadra, che dopo una stagione chiusa al secondo posto in campionato e in finale di Europa League sembrava destinata a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluta, in Italia come in Europa: “Al di là di tutto, il tecnico sta faticando a dare un’impronta in questa sua seconda versione e il passo indietro rispetto al finale della scorsa stagione è evidente. Preoccupante“.