Ventola: “Retegui-gol, ma l’ho visto leggerino. Chi critica Mancini…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Nicola Ventola ha analizzato così il ko dell’Italia contro l’Inghilterra: “Ho visto paura a proporre gioco, anche da parte dei giocatori più tecnici. Aspettavano il movimento di Retegui che a volte non c’era. O i tagli di Berardi. Anche l’Inghilterra, con quei nomi… Mi aspettavo di più da tutte e due, per me hanno fatto male sia Italia che Inghilterra.