Ventura: “Scudetto? Se l’Inter accontenta Conte, è in piena corsa. Occhio a…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giampiero Ventura, ex ct dell’Italia, si è proiettato al prossimo campionato di Serie A ormai alle porte, indicando l’Inter come principale avversaria della Juventus:

“Non vedo per la prima volta una Juve super favorita: ha perso giocatori import anti, che avevano dato un contribuito per gli ultimi scudetti. Di Pirlo sono convinto che diventerà un grande allenatore, ma non avendo mai allenato un mini-mo di incognita resta. Se l’Inter accontenterà Conte sul mercato, sarà in piena corsa. Occhio a Lazio e Atalanta, sono più consapevoli della loro forza. Senza dubbio ci sarà il ritorno del Napoli. Sarà una A aperta, è da folli azzardare pronostici“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)