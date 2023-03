Ventura: “Inter, il Benfica non è l’avversario ideale. Retegui? Serve equilibrio”

Tre squadre italiane avanti in Champions. Che vuol dire per il nostro calcio?

"Un bel segnale per la Serie A. Vuol dire che ci sono dei valori. Il Napoli è arrivato dominando, mentre le milanesi con un po’ di sofferenza. Sulla carta gli azzurri sono i favoriti tra le italiane in corsa, la Champions è un altro tipo di competizione. Per l’Inter il Benfica non è l’avversario ideale".