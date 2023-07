Ventura: “Serie A? Non vedo certezze. Confusione alla Juventus, l’Inter…”

“L’Arabia? Una tristezza. Mi ricorda tanto la Lega americana. Ho vissuto l’epoca di Chinaglia e Pelé per cambiare la storia del calcio e non ci riuscirono. I vari Benzema, Brozovic e Milinkovic hanno ancora tanto da dare e queste partenze rappresentano un periodo triste del calcio italiano”. Così a Tuttomercatoweb Gian Piero Ventura, ex allenatore - tra le altre - del Torino e della Nazionale Italiana.

“Non credo che possa cambiare quella che è la storia del calcio. La Lega Araba non ha una storia alle spalle, costruirla non è facile. Il calcio è in Europa e in Sudamerica. Non può essere in Arabia. Che poi ci sia stata questa grandissima occasione è comprensibile”.