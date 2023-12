Ventura: “Continuo a dire che solo l’Inter è più forte del Napoli in generale”

Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Gian Piero Ventura , ha parlato del momento del Napoli: "Mazzarri ha riportato quella serenità che mancavaCon un po’ di serenità d’ambiente c’è la possibilità che permetta di fare un filottino per recuperare per la Champions".

"Per far sì che tutto ciò avvenga è fondamentale che si ritrovino certe cose che mancano per tornare ad essere la squadra che faceva divertire la scorsa stagione. Continuo a dire che solo l’Inter è più forte del Napoli in generale. Il Napoli attuale è in convalescenza e ha bisogno di recuperare la salute. Credo che il Napoli abbia la porta aperta sia per centrare la Champions che qualche altra competizione".